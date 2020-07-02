جاء ذلك ضمن الاستعدادات لموسم الحج الجاري، بينما أعلن المشروع أن الصدقات، والعقيقة مستمرة طوال العام، حيث يمكن الشراء من خلال موقع المشروع adahi.org.
وسخر المشروع جميع الإمكانيات التقنية لاستقبال طلبات الأضاحي، وتنفيذها في الوقت الشرعي مع توفير خاصية الاستعلام عن تنفيذ النسك، إضافة إلى إمكانيه شراء السندات من مصرف الراجحي وبنك البلاد.
ويتم تنفيذ النسك وفق إجراءات منظمة من الناحية الشرعية والصحية، حيث يتم تنفيذها في مسالخ مكة المكرمة تحت إشراف كوادر شرعية، وبيطرية مؤهلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء استقبال طلبات الأضحية والهدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.