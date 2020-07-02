بدء استقبال طلبات الأضحية والهدي

أعلن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي عن البدء في استقبال طلبات تنفيذ الأضحية والهدي لموسم حج عام 1441.

جاء ذلك ضمن الاستعدادات لموسم الحج الجاري، بينما أعلن المشروع أن الصدقات، والعقيقة مستمرة طوال العام، حيث يمكن الشراء من خلال موقع المشروع adahi.org.

وسخر المشروع جميع الإمكانيات التقنية لاستقبال طلبات الأضاحي، وتنفيذها في الوقت الشرعي مع توفير خاصية الاستعلام عن تنفيذ النسك، إضافة إلى إمكانيه شراء السندات من مصرف الراجحي وبنك البلاد.

ويتم تنفيذ النسك وفق إجراءات منظمة من الناحية الشرعية والصحية، حيث يتم تنفيذها في مسالخ مكة المكرمة تحت إشراف كوادر شرعية، وبيطرية مؤهلة.