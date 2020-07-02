برامج تدريبية لــ1245 أكاديميا بجازان

واصلت جامعة جازان، ممثلة في عمادة التطوير الأكاديمي، تنفيذ عدد من البرامج التدريبية الموجهة لأعضاء هيئة التدريس، محليا ودوليا، وذلك بعد دراسة الاحتياجات التدريبية.

وأوضح عميد التطوير الأكاديمي للتطوير الدكتور علي هندي، أن تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يعد ركيزة أساسية في تطوير العملية التعليمية، مشيرا إلى أن 1245 عضو هيئة تدريس، استفاد من البرامج التدريبية خلال العام الحالي، من خلال تدريب 1186 عضو هيئة تدريس محليا، و59 دوليا، مبينا أن البرامج التدريبية تنوعت ما بين التدريب على مهارات القيادة، ووالمهارات الأكاديمية، والبلاك بورد.