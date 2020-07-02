وأوضح عميد التطوير الأكاديمي للتطوير الدكتور علي هندي، أن تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يعد ركيزة أساسية في تطوير العملية التعليمية، مشيرا إلى أن 1245 عضو هيئة تدريس، استفاد من البرامج التدريبية خلال العام الحالي، من خلال تدريب 1186 عضو هيئة تدريس محليا، و59 دوليا، مبينا أن البرامج التدريبية تنوعت ما بين التدريب على مهارات القيادة، ووالمهارات الأكاديمية، والبلاك بورد.
كانت هذه تفاصيل خبر برامج تدريبية لــ1245 أكاديميا بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.