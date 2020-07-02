موجة غبار تضرب محايل

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر خلال التقلبات الجوية خاصة مرتادي الطرق السريعة، ودعت الجميع إلى متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها من خلال متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
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