موجة غبار تضرب محايل

شهدت محافظة محايل، أمس، موجة غبار كثيفة أثرت على أجواء المحافظة، مع نشاط ملحوظ لحركة الرياح السطحية أثارت الأتربة والغبار، وتسببت في انعدام مستوى الرؤية الأفقية إلى مستوى أقل من 400 متر.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر خلال التقلبات الجوية خاصة مرتادي الطرق السريعة، ودعت الجميع إلى متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها من خلال متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.