تأهيل الأشجار المتضررة من السيول والأمطار

وعمل مراقبو المراعي والغابات بوحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة في المدينة المنورة بمركز الفقرة على إعادة وتأهيل أكثر من 10 أشجار من نوع السمر والسيال عقب الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة في منطقة الفريش ووادي مراء وبعد جولات ومراقبة على المواقع وتكثيف الرقابة عامة عقب جريان الأودية.
وتعمل فرقة المراقبين على تفقد الأودية وحصر الأشجار المتضررة من جريان السيول وسقوطها وإعادة ما يمكن إعادته وترميم التربة حولها بالتنسيق مع أمانة المدينة والمؤسسات المتخصصة، في حين يتم تسليم الأشجار المتضررة إلى المؤسسة المتعهدة والتي تقوم بتقطيعه وتسليمه للفرع بالمنطقة، حيث تقوم الفرقة بجولات مراقبة ومتابعة للأودية بصورة مستمرة ورصد المخالفين وضبطهم وتتبع الفرقة مواسم هطول الأمطار وحصر الأضرار.
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