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تأهيل الأشجار المتضررة من السيول والأمطار

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تعمل إدارة المراعي والغابات في وزارة البيئة والمياه والزراعة على تفقد أشجار الأودية والمراعي عقب هطول الأمطار وجريان السيول الجارفة لترميم زراعة الأشجار عقب سقوطها من الأمطار والتربة حولها بمساعدة أمانة المنطقة والمؤسسات المتخصصة لإعادة تأهيل الأشجار الصحراوية المتأثرة من جراء السيول، كذلك الوقوف أمام المحتطبين وقطع الطريق عليهم قبل احتطاب الشجر.

وعمل مراقبو المراعي والغابات بوحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة في المدينة المنورة بمركز الفقرة على إعادة وتأهيل أكثر من 10 أشجار من نوع السمر والسيال عقب الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة في منطقة الفريش ووادي مراء وبعد جولات ومراقبة على المواقع وتكثيف الرقابة عامة عقب جريان الأودية.

وتعمل فرقة المراقبين على تفقد الأودية وحصر الأشجار المتضررة من جريان السيول وسقوطها وإعادة ما يمكن إعادته وترميم التربة حولها بالتنسيق مع أمانة المدينة والمؤسسات المتخصصة، في حين يتم تسليم الأشجار المتضررة إلى المؤسسة المتعهدة والتي تقوم بتقطيعه وتسليمه للفرع بالمنطقة، حيث تقوم الفرقة بجولات مراقبة ومتابعة للأودية بصورة مستمرة ورصد المخالفين وضبطهم وتتبع الفرقة مواسم هطول الأمطار وحصر الأضرار.


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