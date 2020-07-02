شكرا لقرائتكم خبر عن «تجارة الرياض» تضبط 1222 مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أجرت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة الرياض أكثر من 9،573 جولة رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، خلال الفترة من 1 شوال حتى 6 ذو القعدة 1441هـ، وذلك للوقوف على وفرة المنتجات، ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.

وشملت الجولات الرقابية: الهايبر ماركت والتموينات، وأسواق الجملة والتجزئة والكماليات، ومنافذ بيع الأجهزة والمواد الطبية، والصيدليات، ومنافذ بيع الحديد والاسمنت ومواد البناء، ومحطات الوقود، ووكالات السيارات وأسفرت عن تحرير 1222 غرامة فورية بحق المخالفين.