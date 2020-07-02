شكرا لقرائتكم خبر عن «تأكد الدمام» يجري 35 ألف «مسحة كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، أن عدد مسحات فيروس «كورونا» المستجد، التي تم إجراؤها منذ بداية الفحص الشامل الموسع بمركز «تأكد»، وصل إلى نحو 35 ألف عينة، ويستهدف المشروع الواقع في مدينة الدمام، فحص المواطنين والمقيمين للتأكد من سلامتهم من الإصابة.

وأكدت صحة الشرقية أن المشروع حاليًا يعمل على فترتين صباحية ومسائية، من 8 صباحًا حتى 4 مساء، والفترة المسائية من 4 مساء حتى 12 منتصف الليل، ووصل المعدل اليومي إلى نحو 3500 فحص، مضيفة إنه يتم إرسال قائمة يوميًا ببيانات الحالات الإيجابية لمركز القيادة والتحكم بالمنطقة، الذي يرسلها بدوره للجنة معالجة الحالات والطب الوقائي بالتجمع لإكمال اللازم.

وأشارت إلى أن عدد الطواقم الطبية والإدارية من العاملين لاستقبال الأفراد وتسجيل بياناتهم اللازمة، من أجل فحصهم من سياراتهم، دون مغادرتها وفق إجراءات احترازية مكثفة، بلغ نحو 40 شخصًا من الكوادر الطبية وغير الطبية.

وأكدت أن الزمن الذي يستغرقه إجراء العينة ما بين 4 إلى 6 دقائق، فيما يتراوح وقت ظهور نتيجة العينة ما بين 3 إلى 4 أيام من تاريخ أخذ العينة، وذلك من خلال 12 غرفة «مسار الفحص» تعمل 16 ساعة يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 12 مساء.

وأضافت إن فريق العمل بصحة الشرقية، يتعاون مع شركاء إستراتيجيين للمشروع، من خلال تجهيز الموقع، والعمل على استقبال المواطنين والمقيمين لأخذ عينات من أجل الفحص بشكل مجاني.