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إيقاف العمل في حراج سوق الأسماك بالقطيف

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أوقفت بلدية القطيف، أمس الأربعاء، العمل بالحراج اليومي بالسوق المركزي للأسماك، وإلغاء نظام المزايدة، والاستعاضة عنها بآلية جديدة، تقوم على التقييم المباشر للأسماك من الدلال، وبيعها للتجار مباشرة.

وقال رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، إن قرار إيقاف الحراج اليومي للأسماك، جاء لتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، للحد من انتشار فيروس «» المستجد.

وأكد أن الفرق الرقابية نفذت، أمس، جولة ميدانية على السوق، بهدف التأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا، لافتا إلى أن الفرق التفتيشية اكتشفت تكدسا كبيرا في الأسواق، ما استدعى اتخاذ قرار إيقاف الحراج في الأسواق.

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وذكر أن الفرق الرقابية اتخذت الإجراءات اللازمة للالتزام بالتباعد الاجتماعي، مبينا أن البلدية حريصة على تطبيق النظام للحيلولة دون انتشار الفيروس، داعيا مرتادي سوق الحراج المركزي للأسماك باتخاذ الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وقال إن البلدية ستواصل مراقبة الأسواق بشكل مستمر، بهدف تطبيق الأنظمة عبر اتخاذ الإجراءات النظامية، مبينا أن البلدية ستعمد خلال الأيام المقبلة لتقييم الوضع في السوق، من أجل اتخاذ الإجراء المناسب، بالإضافة لمواصلة الزيارات الميدانية للوقوف على الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

ويعتبر سوق الأسماك المركزي بالقطيف من أكبر الأسواق على مستوى المملكة، ويرتاده المئات يوميا خلال المزادات العلنية «الصباحية - المسائية»، الأمر الذي يفسر حجم الازدحام الشديد أثناء إقامة المزادات العلنية.

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