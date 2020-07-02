شكرا لقرائتكم خبر عن 26 محطة وميزانا لضبط الشاحنات على الطرق والان نبدء بالتفاصيل

أنشأ فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، 15 محطة وزن ثابتة وشبه ثابتة، وأضاف محطة وزن جديدة على طريق «الدمام - أبو حدرية» باتجاه الشمال، مبينا أنها قيد التسليم، لتنضم إلى مجموعة المحطات المفعلة على الطرق السريعة للتنظيم والحد من مخالفات الشاحنات.

وأضافت الوزارة أنه يوجد 11 ميزانا متنقلا، يتم تكثيف العمل على تشغيلها على الطرق التي لا تغطيها محطات وزن، للحد من ظاهرة الشاحنات المخالفة، وتهربها من السير على الطرق التي بها محطات وزن، لتجاوزها لأنظمة النقل، واتخاذ الإجراء اللازم بحقها.

وأكدت أنه من خلال ملاحظة أعداد المركبات، تم رصد المركبات المرتادة على طريق «الدمام - الجبيل»، وأن المتوسط اليومي 55.216 مركبة، والمتوسط اليومي لطريق «الدمام - أبو حدرية»، 34.044 مركبة، وطريق الرياض، 31.263 مركبة.

وبينت الوزارة أنها تعمل على الحد من النقل العشوائي للحمولات التي لا يمكن تجزئتها، بإصدار لائحة لتنظيم نقل الحمولات الاستثنائية الزائدة في الأبعاد، أو الأوزان، أو كليهما، وهي غير قابلة للتجزئة وفق ضوابط واشتراطات محددة، إضافة إلى أن الوزارة تعمل على متابعتها والتحديث عليها متى ما دعت الحاجة لذلك. وأشارت إلى أنه تسهيلا للمستخدمين ولرفع مستوى الخدمات المقدمة تم ربط الجهات والخدمات عن طريق الشبكة الإلكترونية، ودشنت الوزارة خدمة إصدار «التصاريح الخاصة» للحمولات الاستثنائية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وفي أوقات قياسية، وبموجبها تضافرت الجهود بين وزارة النقل، ووزارة الداخلية، عبر تكثيف الحملات الميدانية على الطرق السريعة، ومتابعة الشاحنات المخالفة ميدانيا للائحة الحمولات الاستثنائية وتسليمها لأقرب محطة وزن للشاحنات لاتخاذ الإجراء اللازم بحقها.

وأكدت الوزارة أنه تم مؤخرا تسليم جميع محطات وزن الشاحنات الثابتة وشبه الثابتة والموازين المتنقلة إلى وزارة الداخلية ممثلة في الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل «تحكم»، للبدء من حيث انتهت آلية الوزارة بتشغيل وصيانة تلك الموازين، واستخدام التقنيات الحديثة لمتابعة وضبط الشاحنات المخالفة ميدانيا. وأوضحت وزارة النقل أن من أبرز الملاحظات التي ترصدتها على هذه الشاحنات المخالفة، التهرب من الطرق التي بها محطات وزن للتحميل بطرق غير منظمة وبأوزان عالية وتكثر تلك الملاحظات على الشاحنات ذات الصناديق «القلابات»، والتي تنقل الرمال بالإضافة إلى عدم الالتزام بعوامل وأدوات السلامة التي أقرت في لائحة نقل الحمولات الاستثنائية عند البعض من الناقلين المصرح لهم بالنقل.