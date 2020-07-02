شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات علاجية لـ 18 ألف لاجئ بالزعتري والان نبدء بالتفاصيل

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية والعلاجية لـ 18.997 شخصا في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن خلال يونيو الماضي. واستقبلت عيادات الطب العام 6.105 مرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم، وراجع عيادة الباطنية 1.113 مريضا، وعيادات الأطفال 2.775 مريضا، وقسم الطوارئ 1.061 مريضا، و563 مريضا بعيادة الأسنان، و1.963 مريضة في العيادة النسوية، و487 مريضا بعيادة الأذن والأنف، وإجراء 2.940 تحليلا لـ 1.088 مريضا، و334 صورة أشعة لـ 138 مريضا، كما استقبلت عيادة اللقاحات 636 مريضا، وعيادة التغذية 233 مريضا، وبلغ إجمالي الوصفات الطبية 9.332 وصفة.

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