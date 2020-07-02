شكرا لقرائتكم خبر عن حماية 861 ألف شخص من حمى الضنك بعدن والان نبدء بالتفاصيل

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اتفاقية مشتركة مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك لمدة 5 أشهر، في مديريات صيرة، وخور مكسر، والمعلا، والتواهي، والمنصورة، والشيخ عثمان، ودار سعد، والبريقة بمحافظة عدن، يستفيد منه 861.719 فردا.

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج م. أحمد البيز بمقر المركز في الرياض.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز د. عبدالله المعلم أنه جرى توقيع اتفاقية لمكافحة حمى الضنك في محافظة عدن ومديرياتها بعد السيول والأمطار التي شهدتها المحافظة في المدة الأخيرة مما أدى إلى تكاثر البعوض، مشيرا إلى أن المركز وقع الاتفاقية مع إحدى المؤسسات اليمنية المحلية لمكافحة الوباء، وسيجري بموجب الاتفاقية تنفيذ عمليات الرش الضبابي وسحب مياه المستنقعات المتجمعة نتيجة الأمطار والسيول، بهدف تقليل أماكن وجود وتكاثر البعوض المسبب لحمى الضنك.

وبين أن المشروع سيؤدي بإذن الله لحصول 861.719 فردا على بيئة آمنة بتقليل تفشي وباء حمى الضنك في مديريات محافظة عدن كافة.