شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير بيئة العمل الوقفي تقنيا والان نبدء بالتفاصيل

وقعت الهيئة العامة للأوقاف أول أمس، اتفاقية إطارية مع إحدى شركات أمن المعلومات بهدف الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة وفق أرقى المواصفات الرقمية والتقنية.

ويأتي الاتفاق بين الطرفين ليحقق مسعى الهيئة في التحول الرقمي في جميع مكوناتها، ولأجل أتمتة إجراءاتها وخدماتها المقدمة للمستفيدين في القطاعين الوقفي وغير الربحي، وذلك عبر الاستعانة بشريك على قدر كبير من الخبرة والإمكانية والتجربة الواسعة مع القطاعات الحكومية والخاصة، لتكون الاتفاقية دلالة نجاح للتعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة المملكة في مجال التحول الرقمي، والذي يعد أحد أهداف رؤية المملكة 2030 لخلق حكومة إلكترونية فاعلة.

يذكر أن تنمية قطاع الأوقاف تعد ركيزة أساسية في إستراتيجية الهيئة العامة للأوقاف ويمثلها في الأهداف، تطوير بيئة العمل الوقفي، الذي يعتمد التقنية كأحد أهم الممكنات في تسهيل إجراءات الأوقاف، ورفع نسبة العوائد، وتخفيض هامش الجهد والتكلفة، ولذا سعت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني لتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسهم في تحقيق رؤيتها في أن تكون الداعم الرئيس للنهوض بقطاع الأوقاف في المملكة.