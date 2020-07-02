شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية قدرات مستفيدي الإسكان التنموي بجازان والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي المبادرة ضمن برنامج التنمية الشاملة لمستفيدي الإسكان التنموي، الذي يشمل العديد من المسارات الهادفة لتدريب الأسر المستفيدة على عدد من الحرف والمهن، وإكساب تلك الأسر مهارات حرفية ومهنية تسهم في توفير الاحتياجات المادية لها وتوفير مصدر دخل إضافي لأسر الإسكان التنموي.
وبدأ تطبيق المبادرة مع عدد من المستفيدات من الأسر التابعة لجمعية البر الخيرية بالمحافظة كمرحلة أولى، بعد تدريب المستفيدات على إنتاج بعض المنتجات بما يخدم أسرهن وينمي مهاراتهن الحرفية والمهنية وتوفير مصدر دخل إضافي لهن.
ونوه نائب أمير منطقة جازان خلال مراسيم تدشين المبادرة بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من حرص ورعاية واهتمام بكل ما يحقق ويعزز استقرار وراحة ورفاهية المواطن.
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