شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أيام للتبرع بالدم في حي السفارات والان نبدء بالتفاصيل

تواصل الهيئة العامة لحي السفارات بالتعاون مع وزارة الصحة تنفيذ حملة التبرع بالدم بشعار «قطرة من دمك تصنع الفرق» في الحي الدبلوماسي من خلال بنك الدم المتنقل لمدينة الملك سعود الطبية التي بدأت الأحد الماضي وتستمر حتى الغد من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة العاشرة مساء في المواقف الطولية المقابلة لعود سكوير. وتأتي الحملة وفق التزام الهيئة بدورها الاجتماعي ومسؤوليتها الاجتماعية المستدامة التي يدعمها سكان الحي للقيام بالواجب واستشعار أهمية العطاء وخدمة المجتمع.

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