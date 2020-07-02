شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء».. التزام تام بالاحترازات والان نبدء بالتفاصيل

سجلت معظم المنشآت التي تشرف عليها الهيئة العامة للغذاء والدواء من مصانع ومستودعات في المملكة خلال الفترة الماضية، التزاما في مدى تطبيقها للوائح الفنية والمواصفات القياسية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة للحد من انتقال عدوى فيروس كورونا «كوفيد-19».

ورصدت «الهيئة» صورا من التزام المنشآت وتصحيحها للمخالفات المرصودة عليها سابقا، ووقف المفتشون خلال جولاتهم الرقابية على العديد من الممارسات المميزة تمثلت في تحسن تطبيق اشتراطات التصميم والتقسيم الداخلي للمصانع والمستودعات، وارتفاع مستوى تطبيق اشتراطات مداخل العاملين ووسائل التعقيم فيها، مع تطبيق الأدلة الإرشادية لهم، وزيادة وعي العاملين وممثلي الجودة في الشركات بارتداء الملابس والأدوات الوقائية.

وأوضحت أن من النماذج الإيجابية المرصودة لالتزام المنشآت بالاشتراطات، متابعة الحد من تلوث المنطقة المحيطة بالمنشأة، وارتفاع مستوى تطبيق اشتراطات الأرضيات المناسبة، وتحسن مناطق التعبئة وإحكام إغلاقها ومنع مخاطر التلوث، والالتزام بأبواب الإغلاق الذاتي، وسلامة الأسقف وإغلاق الفتحات، وتحسن الرقابة ومتابعة درجات الحرارة للمنتجات في الثلاجات والتخزين بدرجة حرارة الغرفة وخطر تكدس المنتجات، وارتفاع مستوى وعي العاملين في المستودعات وغيرها من النماذج التصحيحية.