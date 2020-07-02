شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أيام صلاحية «تقرير مقيم» بالجوازات والان نبدء بالتفاصيل
وتمكن الخدمة أصحاب المنشآت من إصدار تقرير عن أحد العمالة لديها لتقديمه إلى الجهات الطالبة، ويحتوي التقرير على المعلومات الأساسية عن المقيم، ويعد مستندا رسميا ومعتمدا من المديرية العامة للجوازات دون الحاجة لتوثيقه من إداراتها، ويمكن لأي جهة التحقق من بيانات التقرير عن طريق قراءة الرمز الشريطي «باركود» أو عن طريق بوابة مقيم، علما أن مدة صلاحية التقرير 7 أيام من تاريخ الإصدار.
وأوضحت الجوازات الخطوات التي تمكن صاحب المنشأة من تنفيذ الخدمة من خلال الدخول إلى حساب المنشأة في «بوابة مقيم»، والذهاب إلى إدارة المقيمين واختيار البحث عن مقيم، بعد ذلك إدخال رقم هوية المقيم أو رقم الجواز، الضغط على عرض ملف المقيم، ومن ثم اختيار خدمة «تقرير مقيم» من قائمة خدمات الجوازات لعرض معلومات التقرير ثم الضغط على الطباعة.
ودعت الجوازات كافة المنشآت إلى الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة «مقيم» بما يكفل لهم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.
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