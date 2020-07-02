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مساعدات غذائية لـ400 أسرة يمنية

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أول أمس حزمة من المساعدات الغذائية للمحتاجين في منطقة رأس عمران بمحافظة عدن استفاد منها 400 أسرة، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة.

وعبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على الدعم السخي الذي تقدمه للشعب اليمني في مختلف المجالات. وتأتي المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز.

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