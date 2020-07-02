شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات غذائية لـ400 أسرة يمنية والان نبدء بالتفاصيل
وعبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على الدعم السخي الذي تقدمه للشعب اليمني في مختلف المجالات. وتأتي المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز.
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