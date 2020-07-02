شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف متطوع بالمنشآت الصحية والان نبدء بالتفاصيل
كما سجل عدد الفرص التطوعية التي أنشأتها صحة جدة أكثر من 21 فرصة تطوعية، تشرف عليها إدارة المشاركة المجتمعية بصحة جدة بالتنسيق مع منصة التطوع الصحي بالوزارة، والتي تعد النافذة الوطنية المعتمدة لتمكين المتطوعين،
وعرض الفرص التطوعية بطرق إلكترونية تمكن الراغبين في المشاركة من التسجيل عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد وذلك للاستعانة بهم في مختلف التخصصات حسب الاحتياج.
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