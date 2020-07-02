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10 آلاف متطوع بالمنشآت الصحية

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سجل 10 آلاف و29 شخصًا في منصة التطوع الصحي بجدة، وتم تمكين 700 منهم للعمل في منشآت صحة جدة بـ«المستشفيات ومراكز استقبال ضيوف وزارة الصحة وفي مجالات التوعية بالأحياء، ومساكن العمالة والمساجد والمراكز التجارية والمصانع، وكذلك بمركز البلاغات والأسواق الشعبية»، وذلك بعد تلقيهم الدورات التدريبية اللازمة في عدد من المجالات منها مكافحة العدوى وإدخال البيانات والوقاية وسلامة المتطوعين والعمل الميداني.

كما سجل عدد الفرص التطوعية التي أنشأتها صحة جدة أكثر من 21 فرصة تطوعية، تشرف عليها إدارة المشاركة المجتمعية بصحة جدة بالتنسيق مع منصة التطوع الصحي بالوزارة، والتي تعد النافذة الوطنية المعتمدة لتمكين المتطوعين،

وعرض الفرص التطوعية بطرق إلكترونية تمكن الراغبين في المشاركة من التسجيل عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد وذلك للاستعانة بهم في مختلف التخصصات حسب الاحتياج.

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