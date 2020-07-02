شكرا لقرائتكم خبر عن الوسطية في مناقشات «الحوار المجتمعي» والان نبدء بالتفاصيل
جاء تنظيم البرنامج سعيا من المركز لتعزيز ثقافة الحوار في المجتمع، واستمرارا لسلسلة المشاريع التي أطلقتها الأكاديمية، للتدريب على نشر ثقافة الحوار في ظل تفاعل المركز مع الإجراءات الاحترازية والتدابير التي تم اتخاذها للتصدي لفيروس كورونا والخطوات الحثيثة والفعالة تجاه تعزيز الصحة العامة.
ويهدف البرنامج الذي قدمه المدرب حسن الجوني، إلى تنمية الوعي وإكساب المشاركين أهم مهارات التعايش المجتمعي.
واستعرض خلال البرنامج عددا من المحاور منها، تكوين اتجاهات إيجابية نحو الحوار، وأثر القيم المشتركة في تلاحم المجتمع، وتعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال، وترسيخ قيم التحاور والتنوع والتعايش التي تسهم في بناء وطن متماسك ومتلاحم، وتنمية الشعور بالانتماء الوطني.
وتناول البرنامج نماذج من السيرة النبوية، ونماذج من المجتمعات البشرية، كما تناول مهارة التفكير الناقد، ومفهوم الاعتدال والوسطية، ومفهوم التعايش المجتمعي، ومفهوم القيم المشتركة، والتعاون، والاحترام، والتراحم.
كانت هذه تفاصيل خبر الوسطية في مناقشات «الحوار المجتمعي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.