شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف مستفيد من توصيل الأدوية بمكة والان نبدء بالتفاصيل

فعلت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة خدمة توصيل الأدوية للمراجعين في العيادات الخارجية إلى منازلهم مجانا، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمة أكثر من 15 ألف مستفيد منذ إطلاقها قبل أربعة أشهر ضمن إجراءاتها الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا. بلغ عدد المستفيدين من الخدمة من داخل مكة 9 آلاف مستفيد، ومن خارجها 6 آلاف مستفيد، حيث يتم طلب خدمة توصيل الأدوية عن طريق الموقع الإلكتروني للمدينة الطبية ممن لديهم إعادة صرف وبعد موافقة المريض على الشروط يتم تجهيز الأدوية بعد استلام الطلب عن طريق الموقع، ويتم تزويد المريض برسالة تأكيد الطلب. بعد ذلك يتم التواصل مع مندوب شركة الشحن المعتمدة لدى المدينة الطبية لتوصيل الأدوية لمنزل المريض دون تحميله أي تكاليف. تأتي الخدمة حرصا من المدينة الطبية على سلامة أفراد المجتمع وتماشيا مع توجيهات الدولة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا والحد من التجمعات وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة المستشفى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 15 ألف مستفيد من توصيل الأدوية بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.