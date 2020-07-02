شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الخضار بجدة يدخل الخدمة مجددا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت أمانة جدة عن فتح سوق الخضار المركزي ابتداء من الأسبوع المقبل، وعلى مراحل من الساعة الخامسة فجرا إلى العاشرة مساء، موضحة أنه ستكون هناك أوقات إغلاق للنظافة والتعقيم.

نفذت الأمانة العديد من التحسينات على السوق الواقع بحي الصفا تمهيدا لإعادة افتتاحه بعد أن اقتصر العمل فيه خلال الفترة الماضية على الموردين والموزعين فقط.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات م. محمد الزهراني أن أعمال التحسين في السوق شملت تخصيص بوابات لدخول السوق مع إعادة تصميم وتنفيذ ٤١٨ بسطة مغلقة بجدران ومجهزة بمنصات عرض بدلا من الطبليات للحد من تداخل البسطات ودخول غير المصرح لهم، مضيفا أنه تم تقسيم البسطات على عدة شرائح تضمنت بسطات للمنتجات الوطنية وبسطات للفواكه وبسطات البصل والبطاطس وبسطات للتمور وبسطات الورقيات وبسطات الحبحب.