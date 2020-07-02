شكرا لقرائتكم خبر عن استحداث منشآت تدريبية في المويه والمظيلف والان نبدء بالتفاصيل

استعرض المجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، استحداث منشآت تدريبية في محافظتي المويه والمظيلف دعمًا لتحقيق إحدى إستراتيجيات المجلس لنشر منشآت التدريب التي تلبي حاجة أبناء الوطن.

وأشار مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل كدسه، خلال اجتماع للمجلس عن بُعد عُقد برئاسته، إلى أنه تمت دراسة استحداث إدارة الفندقة بكلية السياحة والفندقة مواكبة للتطور السياحي وتزامنًا مع إطلاق الدولة العديد من المشاريع السياحية العملاقة بهدف التوسع في توفير فرص تدريبية في المجال السياحي لتوطين الفرص الوظيفية، مضيفًا: كما استمع المجلس إلى عروض عمداء وعميدات الكليات ومديري المعاهد الخاصة بإنجازات الكليات والمعاهد بالمنطقة خلال العام التدريبي كاملًا.

وذكر أن المجلس استعرض أيضًا العديد من الموضوعات التي تدعم تحقيق الرؤية 2030 من حيث تطوير العمل التطوعي المتخصص في الوحدات التدريبية، إضافة إلى إستعرض عددٍ من الجهود التطوعية في الوحدات التدريبية، بالإضافة إلى المؤشرات والتصورات المتعلقة بخطط العمل المستقبلية، والتركيز على توحيد الجهود وتهيئة القوى البشرية وتحويلهم إلى طاقات منتجة.

وأكد كدسة أن اللقاء الذي حضره أمين عام برنامج التوطين بإمارة منطقة مكة المكرمة عبدالله الحازمي، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة خلف العتيبي، ومدير صندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة عبدالرحمن الزهراني، ومستشار الأمين العام للتوطين بغرفة جدة عابد عقاد، يأتي مكملًا لسلسلة من المجالس الاستشارية المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مناطق المملكة؛ بهدف تأطير العمل المهني ورفع مستوى التعاون بين الجهات ذات العلاقة بالتدريب والتوظيف بما يتيح تبادل الخبرات، وتوحيد الجهود ومدى التعاون القادم لتحقيق التكامل لخدمة شباب وبنات الوطن.