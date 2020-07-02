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الحد الأقصى للتجمعات وصحة الأطفال بمؤتمر وزارة الصحة اليوم

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2020-07-02

الحد الأقصى للتجمعات وصحة الأطفال بمؤتمر وزارة الصحة اليوم

الكشف عن إجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة أن المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس الذي سيعقد اليوم الخميس، سيناقش عددًا من الموضوعات بمشاركة المتحدث الرسمي، ورئيس اللجنة المركزية لداء السكري بالوزارة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن المتحدث الرسمي الدكتور محمد العبدالعالي يستعرض قضية الحد الأقصى للتجمعات ضمن خطوات العودة بحذر للحياة الطبيعية، وسيكشف عن إجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات، كما سيجيب عن أبرز الاستفسارات الشائعة.

قضية صحة الأطفال خلال جائحة كورونا:

وأضافت وزارة الصحة أن رئيس اللجنة المركزية لداء السكري، استشاري الغدد الصماء وسكر الأطفال الدكتور محمد الحربي، سوف يستعرض قضية صحة الأطفال خلال جائحة .

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس الأربعاء، عن تسجيل (3402) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1994) حالة.

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إجمالي حالات كورونا في المملكة:

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (194225) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (132760) حالة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أكد أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وأوضح متحدث الصحة أن 50% من الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة، وهي فئة خطرة في الحصول على مضاعفات.

 

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