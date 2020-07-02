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عبدالله بن مساعد: الانتهاء من الاستحواذ على عقارات نادي شيفيلد خطوة مهمة للارتقاء بالنادي

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محمد بن مسعود - الدمام - بعد الاستحواذ الكامل.. الحفاظ على الممتلكات هدف أول

أعلنت شركة نادي شيفيلد يونايتد لكرة القدم الانتهاء من عملية الاستحواذ على عقارات النادي، وانتقال ملكيتها بدءًا من أمس الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020.

وتشمل عقارات النادي كلاً من ملعبه الرئيس "برامول لين"، ومرافق التدريبات، والفندق، ومبنى مركز الأعمال، وأكاديمية النادي.

وأكد الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، مالك النادي، أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في مواصلة الاستراتيجية التي تم وضعها للارتقاء بالنادي، وتحقيق تطلعات وآمال الجماهير رغم التحديات الصعبة التي تسببت بها جائحة (كوفيد-19).

وجدّد الأمير عبدالله التزامه الكامل بالحفاظ على ممتلكات النادي، وهو الوعد الذي أطلقه قبل نحو تسعة أشهر عند إعلان استحواذه الكامل على النادي.

عبدالله بن مساعد: الانتهاء من الاستحواذ على عقارات نادي شيفيلد خطوة مهمة للارتقاء بالنادي

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441 02:00 AM

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بعد الاستحواذ الكامل.. الحفاظ على الممتلكات هدف أول

عبدالله بن مساعد: الانتهاء من الاستحواذ على عقارات نادي شيفيلد خطوة مهمة للارتقاء بالنادي
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلنت شركة نادي شيفيلد يونايتد لكرة القدم الانتهاء من عملية الاستحواذ على عقارات النادي، وانتقال ملكيتها بدءًا من أمس الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020.

وتشمل عقارات النادي كلاً من ملعبه الرئيس "برامول لين"، ومرافق التدريبات، والفندق، ومبنى مركز الأعمال، وأكاديمية النادي.

وأكد الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، مالك النادي، أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في مواصلة الاستراتيجية التي تم وضعها للارتقاء بالنادي، وتحقيق تطلعات وآمال الجماهير رغم التحديات الصعبة التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجدّد الأمير عبدالله التزامه الكامل بالحفاظ على ممتلكات النادي، وهو الوعد الذي أطلقه قبل نحو تسعة أشهر عند إعلان استحواذه الكامل على النادي.

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المصدر : الخليج 365

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