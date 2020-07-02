محمد بن مسعود - الدمام - احتفل اختصاصي الفعاليات والمعارض بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، الإعلامي معن بن محمد الشنبري، بعقد قرانه على ابنة عبدالله بن حمود الشنبري، في محافظة الطائف، وسط حضور عددٍ من الأهل والأقرباء، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة. 02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441 01:53 AM Advertisements معن الشنبري يحتفل بعقد قرانه معن الشنبري يحتفل بعقد قرانه احتفل اختصاصي الفعاليات والمعارض بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، الإعلامي معن بن محمد الشنبري، بعقد قرانه على ابنة عبدالله بن حمود الشنبري، في محافظة الطائف، وسط حضور عددٍ من الأهل والأقرباء، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة. الكلمات المفتاحية ، معن الشنبري يحتفل بعقد قرانه ،

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