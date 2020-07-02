محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 49069 بينهم 38160 حالة شفاء سجلت الإمارات، اليوم الأربعاء، 402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات فيها 49069 حالة. وقالت الحكومة الإماراتية في بيان اليوم: إنه سُجلت حالة وفاة واحدة جديدة بالفيروس نفسه ليبلغ مجموع الوفيات الإجمالي 316 حالة، كما سجلت 594 حالة شفاء جديدة للمصابين ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 38160 حالة. الإمارات تسجل 402 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة وحيدة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-02 سجلت الإمارات، اليوم الأربعاء، 402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات فيها 49069 حالة. وقالت الحكومة الإماراتية في بيان اليوم: إنه سُجلت حالة وفاة واحدة جديدة بالفيروس نفسه ليبلغ مجموع الوفيات الإجمالي 316 حالة، كما سجلت 594 حالة شفاء جديدة للمصابين ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 38160 حالة. Advertisements 02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441 12:07 AM إجمالي الإصابات بلغ 49069 بينهم 38160 حالة شفاء إجمالي الإصابات بلغ 49069 بينهم 38160 حالة شفاء سجلت الإمارات، اليوم الأربعاء، 402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات فيها 49069 حالة. وقالت الحكومة الإماراتية في بيان اليوم: إنه سُجلت حالة وفاة واحدة جديدة بالفيروس نفسه ليبلغ مجموع الوفيات الإجمالي 316 حالة، كما سجلت 594 حالة شفاء جديدة للمصابين ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 38160 حالة. ، الإمارات تسجل 402 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة وحيدة ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تسجل 402 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة وحيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.