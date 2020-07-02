شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شبكة CNN الأمريكية تسرب مكالمات ترمب.. طريقة حديثة مع قادة الدول وخصوصا محمد بن سلمان واردوغان! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الخميس ، ٠٢ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٠٩ صباحاً (أخبار الخليج 365)

كشفت شبكة CNN الأمريكية، معلومات خطيرة عن مئات من المكالمات الهاتفية السرية للغاية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رؤساء عدد من الدول الأجنبية، والدول الحليفة لأمريكا وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

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وقالت الشبكة بأن ترامب كان مسيئًا جدًا لقادة الحلفاء الرئيسيين لأمريكا، بينما تفوق عليه في المحادثات قادة أقوياء مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب أردوغان.

ونقلت الشبكة عن 10 مصادر في البيت الأبيض، بأن ترامب غالبًا ما كان "موهوما" في تعاملاته مع القادة الأجانب، وأنه لا يوجد دليل يذكر على أن الرئيس أصبح أكثر مهارة أو كفاءة في محادثاته الهاتفية مع معظم رؤساء الدول بمرور الوقت.

وتابعت أنه وبدلاً من ذلك، استمر في الاعتقاد أنه يمكنه إما أن يسحر، أو يضغط بالقوة، أو يتنمر تقريبًا على أي زعيم أجنبي للاستسلام لإرادته، وغالبًا ما يسعى إلى تحقيق أهداف أكثر انسجاما مع أجندته الخاصة.

وقالت المصادر إن هناك مكالمات بين بوتين وترامب بشأن رغبة ترامب في إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان، لكنها لم تذكر أي نقاشات حول مكافآت طالبان المزعومة.

وإلى حد بعيد، كان أكبر عدد من محادثات ترامب الهاتفية مع رئيس دولة من نصيب أردوغان، الذي اتصل أحيانًا بالبيت الأبيض مرتين على الأقل في الأسبوع، وتم نقله مباشرة إلى الرئيس بناء على أوامر دائمة من ترامب، وفقًا للمصادر.

في غضون ذلك، قام ترامب بانتظام بمضايقة وإهانة قادة الحلفاء الرئيسيين لأمريكا، وخاصة امرأتين إذ قال لرئيسة وزراء بريطانيا السابقة تيريزا ماي إنها ضعيفة وتفتقر إلى الشجاعة، كما قال للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها "غبية".

وقالت المصادر إن ترامب تفاخر باستمرار أمام نظرائه من قادة الدول، بما في ذلك ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بشأن ثروته الخاصة و"عبقريته" و"إنجازاته العظيمة" كرئيس، منتقدا ما وصفها بـ"حماقة" أسلافه في البيت الأبيض.

وفي محادثاته مع كل من بوتين وأردوغان، استغل ترامب الفرصة في الهجوم على الرئيسين السابقين جورج دبليو بوش وباراك أوباما، معتبرا أن التعامل معه مباشرة سيكون أكثر فائدة بكثير مما كان عليه الوضع خلال الإدارات السابقة.

وقال ترامب عن بوش وأوباما: "لم يعرفا أي شيء"، وهو واحدة من الجمل الساخرة المفضلة لديه عند الحديث عن أسلافه مع الرئيسين التركي والروسي.





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