شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تحدد 4 مطارات لمن يرغب بمغادرة المملكة من العمالة الوافدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الخميس ، ٠٢ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٤٠ صباحاً (أخبار الخليج 365)

حددت إدارة الجوازات في المملكة العربية السعودية المطارات التي ستقوم من خلالها بإنهاء إجراءات مغادرة المستفيدين من مبادرة «عودة».

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من جانبها فقد كشفت إدارة الجوازات في المملكة العربية السعودية لمراسل صحيفة النصر في المملكة العربية السعودية الي أن مغادرة رحلات المستفيدين من «مبادرة عودة» الجديدة ، سوف تكون عبر إدارات الجوازات، وذلك من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية في المطارات التالية (مطار الملك خالد الدولي بالرياض – مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة – مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة – مطار الملك فهد الدولي بالدمام).

من جانبها فقد أكدت إدارة الجوازات السعودي إلي أنه سوف يُتاح لجميع لمستفيدين من الخدمة الموجودين خارج مدن رحلاتهم، إمكانية الوصول إلى مطار المغادرة بعد إتمام إجراءات سفرهم بوقت كافٍ، من خلال رسائل نصية سوف تصلهم موضحٍ فيها مواعيدُ الرحلات ومطار المغادرة.





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