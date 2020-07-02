شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مذيع الجزيرة "جمال ريان" يفجر قنبلة مدوية بوثائق سرية ستقلب الأمور رأسًا على عقب في هذه الدولة الخليجية.. شاهد! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الخميس ، ٠٢ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٥٣ صباحاً (أخبار الخليج 365)

أكد مذيع قناة الجزيرة جمال ريان، حصوله على وثائق سرية تكشف معلومات خطيرة عن دولة عربية. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: "معتز" بطل مسلسل "باب الحارة" ينشر صورة زوجته الحقيقة.. لن تصدق كيف حبست أنفاس المتابعين بجمالها النادر.. شاهد! شبكة CNN الأمريكية تسرب مكالمات ترمب.. طريقة حديثة مع قادة الدول وخصوصا محمد بن سلمان واردوغان! فيديو صادم.. لحظة نبش قبر "صدام حسين" وصحيفة سعودية تكشف تفاصيل مرعبة عن الواقعة.. ومفاجأة كيف كانت الجثة.. شاهد! واقعة تهز المملكة من جديد.. انتحار عروس ليلة الدخلة وعند تشريح الجثة حدثت الفاجعة التي صدمت الجميع.. شاهد شاهد.. هند القحطاني تتخطى كل الخطوط الحمراء بفيديو "عاري" لبنتها "رؤى" وتركيز قوي على مناطق حساسة من جسمها الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا عاجلا بإعدام دبلوماسي مصري خبر صادم جدا لعشاق النادي.. ميسي يغادر موطنه الأول برشلونة Advertisements رسميَّا ... عودة الدوري السعودي للمحترفين وتحديد مواعيد المواجهات سماء المصري تتحدى القضاء وتظهر عارية أمام الكاميرا .. شاهد كيف تعامل اطفال صغار مع المشاهد الفاضحة (صور + فيديو) وأخيرا شاهد بالصورة.. الفنانة ياسمين صبري حامل وابوهشيمه يطير من الفرح شاهد.. ناشطة سعودية عارية بالبكيني تدافع عن حقوق المرأة في المملكة فيديو صادم.. زوج يسكب البنزين على زوجته ويشعل النار فيها أمام أطفالها (شاهد) بالمايوه.. ظهور فاضح للفنانة ياسمين صبري مع شخص مجهول وغياب ابوهشميه.. شاهد الفيديو مجددا.. نجمة باب الحارة تستعرض "مؤخرتها" في إطلاله فاضحة والجمهور يفقد صوابه وينهال عليها بهذه العبارات.. شاهد صور! عاجل.. الفريق الطبي يصدم الجميع قبل قليل بخصوص الفنانة رجاء الجداوي.. شاهد! وقال "ريان" في تغريدة عبر تويتر: "وصلتني شكاوى نصب واحتيال "موثق" من مستثمرين عرب تمت سرقة اموالهم واستثماراتهم، بالتحديد في دبي وابو ظبي". وأضاف: " المستثمرين ممن هددتهم اجهزة امن الدولة بالسجن او الابعاد إن استمروا في المطالبة باموالهم المقدرة بعشرات ملايين الدراهم". وختم بقوله: "لكنني اعتذر عن نشرها، وجب الاعتذار والتحذير".

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