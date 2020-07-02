شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا عاجلا بإعدام دبلوماسي مصري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الخميس ، ٠٢ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٤٥ صباحاً (أخبار الخليج 365)

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرين ملكيين بتنفيذ حكم القتل تعزيرا لمصريين اثنين في السعودية، بالإضافة إلى مواطن سوري.

ونفذت الجهات المختصة حكم القتل بحق شاب سوري ارتكب جريمة بشعة، حيث قام بضرب والده بمطرقة على رأسه وخنقه حتى الموت ثم أشعل النار في جسده. وأصدرت وزارة الداخلية السعودية يوم الاثنين بيانا بشأن المواطن السوري، وتفاصيل جريمته.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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كما أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيانا آخر بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بمصريين اثنين، بعد صدور أمر ملكي بتنفيذ الحكم بعد استنفاد درجات التقاضي.

ونفذت وزارة الداخلية الحكم بالقتل بالمصريين لتهريبهما حبوب الأمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك.



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