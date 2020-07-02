شكرا لمتابعة خبر عن إمام مسجد قباء: تسريبات خيمة القذافي جزء يسير من خطط شيطانية لتدمير البلاد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

علق إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، على تسريبات خيمة الرئيس الليبي الرحل معمر القذافي، وما كشفته من مؤامرات خبيثة ضد المملكة والدول العربية.

وقال الرحيلي: " ما ظهر للناس من تسريبات فيها التآمر على بلادنا خاصة وعلى الدول الإسلامية المستقرة عامة إنما هو جزء يسير من خطط شيطانية لتدمير البلاد " .

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وتابع: " قد أنعم الله على بلادنا وعلى بلاد المسلمين بسلمان الحزم ومحمد العزم فكشفا هذه الخطط ووقفا في وجهها بقوة وحذرا منها فحمى الله بهما البلاد والعباد " .

وأضاف: " التسريبات التي هي جزء يسير من المخطط الإجرامي الكبير تزيدنا ثقة في ولاة أمرنا وفيما يتخذونه من إجراءات لحماية الدين الصحيح والبلاد والعباد وتمسكا بالمنهج الشرعي في معاملة ولاة الأمور، والرجوع إلى العلماء الكبار، والتمسك بالجماعة وتزيدنا حذرا من الخلايا النائمة والوجوه المتلونة " .