شكرا لمتابعة خبر عن التجارة تشهر بصاحب محطة يغش في بيع الوقود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

شهرت وزارة التجارة، اليوم الخميس، بصاحب محطة وقود سعودي الجنسية؛ لقيامه بالغش في بيع الوقود.

ولفتت إلى أن المحطة تعود لملكية سميح بن سلمان بن عامر الصاعدي؛ وتقع في محافظة جدة، وقام بمخالفة مضخات الوقود للمعايرة والمقاييس.

وفرضت عليه عقوبة غرامة مالية ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.