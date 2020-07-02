شكرا لمتابعة خبر عن مصادرة 60 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحافظة الكامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):تمكن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الكامل في منطقة مكة المكرمة، وبالتعاون مع محافظة الكامل وبلدية المحافظة ومركز الشرطة بالمحافظة، من مصادرة ٦٠ طنًا من الحطب والفحم المحلي.
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة لمحافظة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن قطع الأشجار يعد مخالفًا لأنظمة المراعي والغابات التي تحظر الاحتطاب منها وقطعها.
وأضاف "الغامدي" أن الكمية المضبوطة دليل على ضعف الوعي البيئي لأفراد المجتمع في تدمير الغطاء النباتي واجتثاث الأشجار البرية في المنطقة.
ودعا مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالكامل، الجميع إلى التعاون مع الفرق الميدانية للمحافظة على الغطاء النباتي، والحد من ظاهرة الاحتطاب.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادرة 60 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحافظة الكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.