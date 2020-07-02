شكرا لمتابعة خبر عن متحدث التجارة يوضح أهمية البحث عن المتاجر الإلكترونية عبر منصة معروف قبل الشراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نصح عبدالرحمن حسين متحدث وزارة التجارة بالبحث عن أي متجر إلكتروني عبر منصة معروف قبل الشراء. نصح عبدالرحمن حسين متحدث وزارة التجارة بالبحث عن أي متجر إلكتروني عبر منصة معروف قبل الشراء. وقال إن العميل أو المستهلك سيجد عبر المنصة تقييم المتعاملين معه ورأيهم فيه. ولفت إلى أن المنصة تضم أكثر من 55 ألف متجر الكتروني بمختلف الأنشطة .

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