شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على بروتوكولات تشييع الجنائز والصلاة عليها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، بروتوكولات تشييع الجنائز والصلاة عليها، حيث يجب على العاملين في المقبرة ارتداء الكمامات في جميع الأوقات

وقالت الوزارة يجب على الحضور ارتداء الكمامات طوال الوقت، ويجب تطهير أبواب المقبرة قبل وبعد الانتهاء من دفن المتوفي، ويجب تطهير الأدوات المستخدمة للحفر والدفن قبل وبعد الانتهاء من دفن المتوفي

كما يجب على الأشخاص المسؤولين عن عملية الحفر ،حمل الجنازة، والمسؤولين عن عملية الدفن غسل الأيدي بالماء والصابون لمدة لا تقل عن ٤٠ ثانية.

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وفي حال عدم توفر الماء والصابون يجب تطهير الأيدي بشكل دوري لمدة لا تقل عن ٢٠ ثانية بمطهر معتمد يحتوي مالا يقل عن ٦٠-٨٠٪ من الكحول

ويجب تقليص الحضور للجنازة الى خمسين شخص فقط، كما يجب منع التزاحم عند تشييع الميتـ و تقليص عدد الأشخاص المسؤولين عن الحفر إلي شخصين ويفضل أن يكونوا من عمال المقبرة إن وجدوا.

ويفضل منع الأطفال أقل من ١٥ سنة وكبار السن ومن يعانون من الأمراض المزمنة (حسب الملحق ) من حضور مراسم تشييع ودفن الجنازة.