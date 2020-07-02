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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية ، اليوم الأربعاء، بروتوكولات محلات ومشاغل الخياطة(الرجالية والنسائية).

وقالت الوزارة : يجب فحص درجة الحرارة العملاء والعاملين قبل دخول المحل أو المشغل بجهاز معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء والسؤال عن الأعراض التنفسية (سعال أو ضيق في التنفس).

كما يجب تدريب المسؤولين في نقاط الفحص على طريقة الفحص واستخدام جهاز قياس درجة الحرارة، ومنع العملاء الذين لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية من دخول المحل.

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ويجب حفظ بيانات العملاء (الاسم ورقم الجوال) في سجل خاص لفترة لا تقل عن أسبوعين حتى يسهل الرجوع إليها في عملية التقصي الوبائي، والتأكد من عدم وجود مصدر للعدوى وذلك عن طريق فحص العاملين الآخرين وعزلهم.

وشددت على ضرورة التعاون مع وزارة الصحة في عملية رصد الحالات المخالطة للحالة مؤكدة لكي يتم تطبيق إجراءات التقصي الوبائي والحجر الصحي عليها وفقاً للإجراءات المتبعة من فريق الصحة العامة.

في حال وجود سكن للعاملين فيفضل تجهيز غرفة عزل للحالات المشتبه بها في مقر السكن المخصص لهم لكي يتم عزلهم فيها حتى يتم التواصل معه من قبل الجهات المختصة. (يرجي مراجعة دليل الاشتراطات الصحية لمساكن العمال لمكافحة مرض كوفيد- 19)