شكرا لمتابعة خبر عن الجبير: يجب منع إيران من تطوير برامجها العدائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد عادل الجبير وزير الشؤون الخارجية بالمملكة، اليوم الأربعاء، على ضرورة وقوف المجتمع الدولي في وجه ممارسات إيران الإرهابية.

وقال "الجبير" عبر "تويتر" : "تقرير الأمم المتحدة الذي يؤكد تورط إيران في الهجوم على منشآتنا النفطية يبرز الصورة المظلمة المعروفة منذ 1979 عن النظام الإيراني".

وتابع : "على النظام الإيراني التوقف عن جرائمه ودعمه لأدواته، وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ موقفاً يمنع هذا النظام من الحصول على التسليح بأي حال من الأحوال، وأن يمنع من تطوير برامجه العدائية".