الأمير خالد بن سلمان: تقرير الأمم المتحدة حول الهجمات التخريبية على المملكة يبين الوجه الحقيقي للنظام الإيراني

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إن قرار المملكة بطلب تحقيق أممي مستقل جاء لتأكيد ما نعرفه عن النظام الإيراني وليقوم المجتمع الدولي بدوره لإيقاف ممارساته الخارجة عن القوانين والأعراف الدولية ومنع توريد الأسلحة له بأي شكل كان.

وأضاف نائب وزير الدفاع، عبر تويتر، أن تقرير الأمم المتحدة الذي يثبت تورط النظام الإيراني بالهجمات التخريبية على المملكة يبين الوجه الحقيقي لهذا النظام برؤيته الظلامية للمنطقة، في نفس الوقت الذي يبحث فيه جيرانه عن استقرار المنطقة وعلاقات حسن الجوار.