شرطة الرياض تقبض على ثلاثة مواطنين روّجوا قطعاً أثرية مزورة

ألقت الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة منطقة الرياض، القبض على ثلاثة مواطنين، ( تتراوح أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس )، وذلك بعد قيامهم بالترويج لبيع 154 قطعة مزورة على هيئة أحجار طبيعية ومخطوطات ومنحوتات حجرية ومجسمات معدنية وذلك بعد معالجتها بمواد كيميائية وتعريضها لدرجات حرارة مختلفة لتبدو بهيئة أثرية.

صرح بذلك المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر بن سليمان التويجري، وأكد أن ذلك تم في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتي الداخلية والثقافة، ممثلة في هيئة التراث لحماية التراث الوطني والحد من عمليات التهريب والتزوير والبيع غير النظامي للقطع الأثرية ومراقبة حركة تجارة الآثار بالتعاون مع الجهات المعنية، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.