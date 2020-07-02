تشمل 7 فئات.. «الداخلية» تعلن الضوابط الصحية لتعليق الحضور إلى مقرات العمل

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير «البروتوكولات» الوقائية للقطاعات المعلنة بتاريخ 28 من شهر شوال 1441هـ، تعلن وزارة الداخلية ملحق الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية ، بالإضافة إلى الإجراءات المعدلة للبروتوكولات الصحية المعتمدة، التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة إلى طبيعتها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأوضح المصدر أن البروتوكولات الوقائية الإضافية للفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، شملت الضوابط الصحية الخاصة بتعليق الحضور لمقرات العمل خلال جائحة كوفيد 19، وترفق بتقرير طبي.

وأوضحت الوزارة أن العوامل الصحية شملت ما يلي:

1. من تجاوزت أعمارهم 65 عامًا.

2. أمراض الرئة المزمنة، أو الربو الشديد (لمن تم تنويمه في المستشفى مرة واحدة على الأقل في الستة أشهر الماضية).

3. الأمراض القلبية المزمنة: (قصور في عضلة القلب أو أمراض الشرايين التاجية مع وجود إصابة قلبية واحدة على الأقل خلال السنة الماضية).

Advertisements

4. مرض نقص المناعة الوراثي.

5. نقص المناعة المكتسب: (مرض نقص المناعة المكتسب أو استخدام أدوية مثبطة للمناعة أو استخدام عقارات علاج السرطان).

6. السمنة المفرطة (مؤشر كتلة الجسم 40 كيلوجرامًا/م2).

7. الحالات الطبية المزمنة: (مرض السكري غير المنضبط والذي استدعى التنويم مرة واحدة على الأقل خلال الستة أشهر الماضية، مرض ارتفاع ضغط الدم والذي استدعى التنويم مرة واحدة على الأقل خلال الستة أشهر الماضية، الفشل الكلوي (غسيل كلوي، تليف الكبد).

ويمكن الاطلاع على البروتوكولات الوقائية الإضافية والمعدلة عبر الرابط التالي بالضغط هنا

اقرأ أيضًا:

وزارة الداخلية تعلن إجراءات احترازية وتدابير وقائية صحية إضافية