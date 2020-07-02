شكرا لقرائتكم خبر عن مطار تبوك يقترب من تركيب 3 جسور جديدة للركاب والان نبدء بالتفاصيل

كشف مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بتبوك عن قرب الانتهاء من تنفيذ 3 جسور للركاب بمواصفات عالمية، جسرين للطائرات ذات النطاق الضيق، وجسر للطائرات ذات النطاق العريض، والتي تأتي ضمن خطط هيئة الطيران المدني لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار ، وانسيابية تشغيل الرحلات.

وأوضح مدير مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي عادل بن عبدالقادر عالوه ، أنه تم استغلال فترة منع التجول الماضية، للانتهاء من أعمال التأسيس لمشروع جسور الركاب الجديدة ، والتي سيتم خلال الثلاثة أيام استبدالها بجسور الركاب القديمة، حيث ستسمح للركاب بالصعود والنزول من الطائرة دون التعرض للعوامل المناخية الخارجية ( كالحرارة أو البرودة ) مما يسهل عملية سفرهم وراحتهم ، وسط أدق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة ، المتبعة في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.