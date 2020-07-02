سحب رعدية وغبار على 5 مناطق و4 مدن تسجل أعلى درجة حرارة

2020-07-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من الرؤية الأفقية على منطقتي: مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك على طول الساحل الغربي للمملكة اليوم الخميس.

كما أوضحت أن الفرصة قد تكون مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان وعسير والباحة، وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

وأضافت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة اليوم الخميس إلى 44 درجة مئوية في الرياض ووادي الدواسر والأحساء وحفر الباطن، وأدنى درجة حرارة إلى 20 درجة مئوية في أبها.

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