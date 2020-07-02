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غرفة جدة تطلق أكبر ورشة عمل للثقافة الحقوقية لمجتمع الأعمال
بمشاركة كبار المحامين والمستشارين المتخصصين "عن بعد"
متابعات الخليج 365 - جدة
أكملت غرفة جدة استعداداتها لإطلاق أكبر ورشة عمل للثقافة الحقوقية لمجتمع الأعمال عبر المنصة الإلكترونية “عن بعد” 6 يوليو المقبل، والتي ترعاها صحيفة “متابعات الخليج 365” إلكترونيًّا.
الورشة تأتي بالتعاون مع مركز القانون السعودي للتدريب، وتشمل 24 فعالية قانونية تركز على قطاعات الأعمال التي أعلتنها الغرفة وهي: التجارة والتجزئة، والصناعة، واللوجستيات، والسياحة والضيافة، والرعاية الصحية، والتطوير العمراني، والتعليم والتدريب، والترفيه والثقافة، والمعارض إضافة للمؤتمرات، والاقتصاد الرقمي.
وتدعم ورشة العمل التي يشارك فيها كبار المحامين والمستشارين المتخصصين مجتمع الأعمال، وخاصة الرواد من الرجال والسيدات، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تمشيًا مع رؤية 2030 التي تفرض مناخ وبيئة جديدة للأعمال في مختلف القطاعات، مع مراعاة تطبيق قواعد الحوكمة والالتزام والشفافية والإفصاح والنزاهة، وتنطلق هذه الورشة من إيمان غرفة جدة بدورها التوعوي والثقافي للمساهمة في نشر الثقافة الحقوقية بالمملكة وقطاع الأعمال بجدة بشكل خاص.
من جانبه أبرز رئيس مركز القانون السعودي للتدريب المحامي ماجد بن محمد قاروب دور غرفة جدة في تبني مثل هذه المبادرات لمجتمع الأعمال مشيرًا إلى أن أول ورش العمل تتضمن شرح الجوانب القانونية لقطاع التجارة والتجزئة الذي يقدر حجم مبيعاته بأكثر من 500 مليار ريال سنويًّا، ويوظف ما لا يقل عن 250 ألف موظف.
ونوه بمشارك نخبة من المستشارين بمؤسسات وشركات القطاع الخاص لإثراء أعمال هذه الورشة بمناقشة القضايا والموضوعات الخاص بالعمالة، والغش التجاري، وحقوق الملكية الفكرية، وحماية المستهلك، وحقوق الامتياز التجاري، وعقود الوكالات التجارية، والمنازعات التجارية مما يوضح مرتكزات القطاع مع وزارات التجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والعدل والبلديات والقضاء، داعيًا المهتمين بالثقافة الحقوقية للمشاركة في الورشة المتاحة للجميع خلال الرابط المعلن على تطبيق “زووم”.
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