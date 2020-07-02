2020-07-02

شاهد.. حريق هائل يلتهم عددًا من ورش النجارة والألومنيوم والسيارات بجازان

متابعات الخليج 365 - جازان

باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان، مساء أمس الأربعاء، حريقًا اندلع بعدد من ورش النجارة والألومنيوم.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”: إن الدفاع المدني بجازان أخمد حريقًا اندلع بعدد من ورش النجارة والألومنيوم امتد لبعض ورش السيارات، دون أي إصابات ولله الحمد.

Advertisements

الجدير بالذكر أن فرق الدفاع المدني باشرت، في وقت سابق، حريقًا هائلًا في سوق الخضار المركزي بمحافظة سكاكا بمنطقة الجوف.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، فرق الدفاع المدني بـ سكاكا تمكنت من إخماد حريق اندلع في سوق الخضار المركزي بمساحة تقدر بـ(850) مترًا مربعًا تقريبًا.

وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني أنه تم إخماد الحريق، دون حدوث أي إصابات ولله الحمد.

المزيد

جديد الأخبار