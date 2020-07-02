الأمطار ترسم لوحة رائعة بمنتزه المربع والحبلة وتجذب السياح بأحد رفيدة

2020-07-02

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة

شهد منتزه المربع ومنتزه الحبلة جنوب غرب محافظة أحد رفيدة، مساء أمس، أمطارًا ما بين غزيرة ومتوسطة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

وشهد المنتزهان كثافة عالية من السياح المتنزهين الذين جذبتهم روعة الطبيعة الخلابة وجمال الأجواء الباردة الذي تحظى بها المنطقة، والتي جذبت العديد من السياح من جميع مناطق المملكة خلال صيف هذا العام للتنزه بعائلاتهم في جميع منتزهات محافظة أحد رفيدة وغيرها من المتنزهات الأخرى.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس أمس أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وتشمل الحالة الجوية كذلك طول الساحل الغربي للمملكة، وسماء غائمة جزئيًّا، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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