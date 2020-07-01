الإمارات تسجل 402 إصابة جديدة بـ كورونا والإجمالي 49069 حالة

2020-07-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت الإمارات 402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات فيها 49069 حالةً.

وقالت الحكومة الإماراتية في بيان اليوم: إنه سُجلت حالة وفاة واحدة جديدة بالفيروس نفسه ليبلغ مجموع الوفيات الإجمالي 316 حالة، كما سجلت 594 حالة شفاء جديدة للمصابين ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 38160 حالةً.

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وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مرارًا من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وأواخر الشهر الماضي، أوضحت المنظمة الأممية من أن الدول التي تشهد تراجعًا في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه: إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أمريكا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.

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