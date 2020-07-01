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أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأربعاء أن تقرير الأمم المتحدة بشأن إيران يكشف وجه نظام طهران الحقيقي. مضيفًا بأنه على المجتمع الدولي منع توريد السلاح إليها، بحسب قناة "العربية".
وأوضح الأمير خالد بن سلمان أن قرار السعودية بتحقيق أممي جاء لإيقاف ممارسات إيران.
وفي السياق نفسه، أكد المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي اليوم الأربعاء أنه يجب عدم إعطاء إيران فرصة للقيام بسلوكيات أكثر تدميرًا.
وقال "المعلمي" في مؤتمر صحفي: "نتوقع من مجلس الأمن تمديد قرار حظر الأسلحة على إيران". مضيفًا: "واجهنا الكثير من التهديدات والاستفزازات الإيرانية".
01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441 11:49 PM
أكد أن قرار السعودية بتحقيق أممي جاء لإيقاف ممارسات طهران
أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأربعاء أن تقرير الأمم المتحدة بشأن إيران يكشف وجه نظام طهران الحقيقي. مضيفًا بأنه على المجتمع الدولي منع توريد السلاح إليها، بحسب قناة "العربية".
وأوضح الأمير خالد بن سلمان أن قرار السعودية بتحقيق أممي جاء لإيقاف ممارسات إيران.
وفي السياق نفسه، أكد المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي اليوم الأربعاء أنه يجب عدم إعطاء إيران فرصة للقيام بسلوكيات أكثر تدميرًا.
وقال "المعلمي" في مؤتمر صحفي: "نتوقع من مجلس الأمن تمديد قرار حظر الأسلحة على إيران". مضيفًا: "واجهنا الكثير من التهديدات والاستفزازات الإيرانية".
أدلة على تورط إيران بهجوم أرامكو عرضتها وزارة الدفاع السعودية
، "خالد بن سلمان": التقرير الأممي يكشف وجه إيران الحقيقي.. ويجب منع توريد الأسلحة إليها ،
المصدر : الخليج 365
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