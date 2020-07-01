، مصر تسجل 1503 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي المصابين يقترب من 70 ألفاً بينهم 18881 متعافياً

سجلت مصر، اليوم الأربعاء، 1503 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و81 حالة وفاة، وخروج 421 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 18881 حالة.



وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والإسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة شُفيت، و3034 حالة وفاة.

