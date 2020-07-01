، مصادرة 60 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحافظة الكامل ،

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صادر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الكامل في منطقة مكة المكرمة، وبالتعاون مع محافظة الكامل وبلدية المحافظة ومركز الشرطة بالمحافظة، ٦٠ طنًا من الحطب والفحم المحلي.
جاء ذلك بمتابعة من محافظ الكامل طراد بن فهد البركاتي، وأثناء الجولات الميدانية التي قام بها المكتب ضمن جهود الوزارة وأنظمتها الرامية للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة لمحافظة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن قطع الأشجار يعد مخالفًا لأنظمة المراعي والغابات التي تحظر الاحتطاب منها وقطعها.
وأضاف "الغامدي" أن الكمية المضبوطة دليل على ضعف الوعي البيئي لأفراد المجتمع في تدمير الغطاء النباتي واجتثاث الأشجار البرية في المنطقة.
من جانب آخر، دعا مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالكامل، الجميع إلى التعاون مع الفرق الميدانية للمحافظة على الغطاء النباتي، والحد من ظاهرة الاحتطاب، مؤكدًا مواصلة جهوده للحد من هذه الظاهرة، حيث تستمر عمليات الملاحقة من قِبل الفرق الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين، مشدداً على تطبيق العقوبات المفروضة وفقًا لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية.
01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441 11:27 PM
لمخالفته أنظمة الرعي والغابات وإثر جولة ميدانية لمكتب البيئةمصادرة 60 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحافظة الكامل
صادر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الكامل في منطقة مكة المكرمة، وبالتعاون مع محافظة الكامل وبلدية المحافظة ومركز الشرطة بالمحافظة، ٦٠ طنًا من الحطب والفحم المحلي.
جاء ذلك بمتابعة من محافظ الكامل طراد بن فهد البركاتي، وأثناء الجولات الميدانية التي قام بها المكتب ضمن جهود الوزارة وأنظمتها الرامية للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة لمحافظة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن قطع الأشجار يعد مخالفًا لأنظمة المراعي والغابات التي تحظر الاحتطاب منها وقطعها.
وأضاف "الغامدي" أن الكمية المضبوطة دليل على ضعف الوعي البيئي لأفراد المجتمع في تدمير الغطاء النباتي واجتثاث الأشجار البرية في المنطقة.
من جانب آخر، دعا مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالكامل، الجميع إلى التعاون مع الفرق الميدانية للمحافظة على الغطاء النباتي، والحد من ظاهرة الاحتطاب، مؤكدًا مواصلة جهوده للحد من هذه الظاهرة، حيث تستمر عمليات الملاحقة من قِبل الفرق الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين، مشدداً على تطبيق العقوبات المفروضة وفقًا لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية.
، مصادرة 60 طنًا من الحطب والفحم المحلي بمحافظة الكامل ،
المصدر : الخليج 365
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