محمد بن مسعود - الدمام - تمكن الطلاب من ربط 323103 غطاء ليبلغ طولها 2738.5 متر نجحت المدرسة البريطانية الدولية بجدة الدخول في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في ربط سلسلة مكونة من أغطية عبوات بلاستيكية بخيوط صيد بلغ طولها 2738.5 متر. وتفصيلاً، تمكن طلاب المدرسة من ربط 323 ألفاً و103 غطاء عبوات بلاستيكية محققين بذلك رقماً قياسياً لأطول سلسلة في العالم. واتبعت المدرسة منذ سنوات حملة رسمية للتوعية بالتلوث البلاستيكي وتمكنت من خلالها من جمع كمية هائلة من أغطية الزجاجات، بهدف إدارتها من خلال شركة إعادة التدوير والتبرع بالأموال لدعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. 01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441 11:19 PM Advertisements تمكن الطلاب من ربط 323103 غطاء ليبلغ طولها 2738.5 متر مدرسة بجدة تدخل موسوعة جينيس بأطول سلسلة من أغطية العبوات البلاستيكية مدرسة بجدة تدخل موسوعة جينيس بأطول سلسلة من أغطية العبوات البلاستيكية نجحت المدرسة البريطانية الدولية بجدة الدخول في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في ربط سلسلة مكونة من أغطية عبوات بلاستيكية بخيوط صيد بلغ طولها 2738.5 متر. وتفصيلاً، تمكن طلاب المدرسة من ربط 323 ألفاً و103 غطاء عبوات بلاستيكية محققين بذلك رقماً قياسياً لأطول سلسلة في العالم. واتبعت المدرسة منذ سنوات حملة رسمية للتوعية بالتلوث البلاستيكي وتمكنت من خلالها من جمع كمية هائلة من أغطية الزجاجات، بهدف إدارتها من خلال شركة إعادة التدوير والتبرع بالأموال لدعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. الكلمات المفتاحية ، مدرسة بجدة تدخل موسوعة جينيس بأطول سلسلة من أغطية العبوات البلاستيكية ،

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