شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير»: تقرير الأمم المتحدة يبرز الصورة المظلمة عن إيران والان نبدء بالتفاصيل
وتابع عبر "تويتر": "العالم اليوم يرى ويسمع ويلمس السلوك العدواني المتنامي لهذا النظام"، وأضاف: "على النظام الإيراني التوقف عن جرائمه ودعمه لأدواته، وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ موقفاً يمنع هذا النظام من الحصول على التسليح بأي حال من الأحوال، وأن يمنع من تطوير برامجه العدائية البالستية والنووية".
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