شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير»: تقرير الأمم المتحدة يبرز الصورة المظلمة عن إيران والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن تقرير الأمم المتحدة الذي يؤكد تورط إيران في الهجوم على منشآتنا النفطية يبرز الصورة المظلمة المعروفة منذ 1979 عن النظام الإيراني.

وتابع عبر "تويتر": "العالم اليوم يرى ويسمع ويلمس السلوك العدواني المتنامي لهذا النظام"، وأضاف: "على النظام الإيراني التوقف عن جرائمه ودعمه لأدواته، وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ موقفاً يمنع هذا النظام من الحصول على التسليح بأي حال من الأحوال، وأن يمنع من تطوير برامجه العدائية البالستية والنووية".